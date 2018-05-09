Арбитр Карасёв назначен на матч «Спартак» — «Динамо» в заключительном туре РФПЛ

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Ассистентами Карасёва будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервным арбитром назначен Алексей Еськов, а инспектором матча — Сергей Анохин. Матч состоится 13 мая на стадионе «Спартака» — «Открытие Арена». Турецкие СМИ сообщили об интересе «Галатасарая» к футболисту ЦСКА Ахмеду Мусе.