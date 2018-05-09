Вратарь сборной Германии Нойер оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2018 по футболу

Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер оценил свои шансы выступить на чемпионате мира 2018 года.

«Вариант, что я поеду на ЧМ-2018, не успев сыграть ни одного матча, невозможен. До конца сезона остается несколько игр, посмотрим, как все сложится», — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».

Голкипер пропустил большую часть сезона из-за травмы, которую он получил в сентябре.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Бразилии Алвес может пропустить ЧМ-2018 по футболу.