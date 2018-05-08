Агент: Туре с радостью подпишет однолетний контракт, чтобы остаться в Англии

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, на что готов пойти его клиент, ивуарийский полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, чтобы продолжить выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Яя здоров и отчаянно пытается доказать, что он всё ещё является лучшим центральным полузащитником в АПЛ»,— приводит слова Селюка Sky Sports.

Он отметил, что, поскольку сборная Кот-д'Ивуара не пробилась на чемпионат мира по футболу, Туре подойдёт к следующему сезону в хорошей форме.

«Он с радостью подпишет однолетний контракт, чтобы остаться в Англии. Если же клуб не будет удовлетворён его выступлениями, он вернёт половину своей зарплаты. Либо же клуб получит право моментально разорвать с Яя контракт, без компенсации», — добавил агент.

Ранее стало известно, что Туре уйдёт из «Манчестер Сити» по окончании сезона.