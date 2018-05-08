РФС направит в УЕФА списки допущенных к участию в еврокубках клубов до 31 мая

Российский футбольный союз (РФС) направит в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список клубов, которые получили допуск к участию в еврокубках в сезоне-2018/19.

«Российский футбольный союз, как авторизованный лицензер, должен направить в УЕФА списки прошедших сертификацию для участия в еврокубках клубов до 31 мая», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы РФС. Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала РФС за расистские выкрики фанатов во время матча Россия — Франция.