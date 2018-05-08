РФС направит в УЕФА списки допущенных к участию в еврокубках клубов до 31 мая

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) направит в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список клубов, которые получили допуск к участию в еврокубках в сезоне-2018/19.

«Российский футбольный союз, как авторизованный лицензер, должен направить в УЕФА списки прошедших сертификацию для участия в еврокубках клубов до 31 мая», —  приводит Sport24 слова представителя пресс-службы РФС.

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала РФС за расистские выкрики фанатов во время матча Россия — Франция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных