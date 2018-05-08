Экс-тренер «Зенита» Луческу: если бы я остался в Санкт-Петербурге, у Сёмина были бы проблемы

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Румынский тренер Мирча Луческу, возглавлявший санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2016/17, остался рад, что Юрий Сёмин привёл московский «Локомотив» к победе в чемпионате России по футболу.

«Юрий Сёмин — выдающаяся личность! Мы много раз играли друг против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению друг к другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне», — цитирует Луческу Sport24.

По его словам, 70-летний Сёмин доказал, что в тренерской работе важен не возраст, а опыт.

«Сёмин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками. Сёмин — настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы!» — заключил Луческу.

Ранее грузинский защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о роли главного тренера чемпионов России Юрия Сёмина в его карьере.

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