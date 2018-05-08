«Зенит» объявил об уходе из команды футболиста Файзулина

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Санкт-петербургский «Зенит» объявил об уходе из команды футболиста Виктора Файзулина.

Об этом сообщается на сайте «Зенита». Полузащитник проведёт автограф-сессию перед матчем 30-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровском», а после игры совершит круг почёта по стадиону. 

Файзулин пропустил из-за травмы колена почти три года. Последний раз он выходил на поле в матче Российской футбольной премьер-лиги 20 сентября 2015 года.

Файзулин перешёл в «Зенит» в ноябре 2007 года. В составе сине-бело-голубых он стал трёхкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. На его счету 228 матчей, 26 голов и 31 результативная передача в футболке петербургского клуба.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин возобновил тренировки.

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