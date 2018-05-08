Немировски стал главным тренером хоккейного «Торпедо» из Нижнего Новгорода

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Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» из Нижнего Новгорода назначило на должность главного тренера имеющего российское и канадское гражданство Дэвида Немировски.

Немировски сменит на посту наставника команды Петериса Скудру, покинувшего клуб по окончании прошлого сезона. 

«Мы рады, что смогли достигнуть договорённости с Дэвидом. Дэвид — приверженец современного, атакующего стиля, именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер», — приводит слова и.о. председателя правления клуба Дмитрия Сватковского пресс-служба «Торпедо».

Срок контракта 41-летнего Немировски не разглашается.

Ранее «Автомобилист» из Екатеринбурга объявил о назначении Андрея Мартемьянова главным тренером команды.

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