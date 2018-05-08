Немировски стал главным тренером хоккейного «Торпедо» из Нижнего Новгорода
Немировски сменит на посту наставника команды Петериса Скудру, покинувшего клуб по окончании прошлого сезона.
«Мы рады, что смогли достигнуть договорённости с Дэвидом. Дэвид — приверженец современного, атакующего стиля, именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер», — приводит слова и.о. председателя правления клуба Дмитрия Сватковского пресс-служба «Торпедо».
Срок контракта 41-летнего Немировски не разглашается.
Ранее «Автомобилист» из Екатеринбурга объявил о назначении Андрея Мартемьянова главным тренером команды.