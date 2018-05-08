Турецкий футболист «Рубина» Карадениз награждён орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Короткая ссылка
Турецкий полузащитник казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз был удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Футболист награждён орденом «за значительный личный вклад в популяризацию футбола в Республике Татарстан и достижение высоких спортивных результатов», сообщает пресс-служба «Рубина».

Ранее полузащитник казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз, объявивший о завершении карьеры, попрощался с болельщиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных