Турецкий футболист «Рубина» Карадениз награждён орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Турецкий полузащитник казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз был удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Футболист награждён орденом «за значительный личный вклад в популяризацию футбола в Республике Татарстан и достижение высоких спортивных результатов», сообщает пресс-служба «Рубина».

Ранее полузащитник казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз, объявивший о завершении карьеры, попрощался с болельщиками.