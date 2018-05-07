Карадениз провёл 300-й матч за «Рубин» и попрощался с болельщиками

Полузащитник казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз, объявивший о завершении карьеры, попрощался с болельщиками.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч 29-го тура чемпионата России с «Уфой» стал для турецкого игрока 300-м в составе «Рубина», что является лучшим показателем в истории клуба среди иностранцев.

После встречи казанский клуб вручил Караденизу подарки — футболку с цифрой 300 и портрет турка, составленный из 140 фамилий игроков, вместе с ним выступавших за команду.

Кроме того, «Рубин» навечно закрепил за Караденизом 61-й номер.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 29-го тура РФПЛ.