Карадениз провёл 300-й матч за «Рубин» и попрощался с болельщиками
Об этом сообщает «Чемпионат».
Матч 29-го тура чемпионата России с «Уфой» стал для турецкого игрока 300-м в составе «Рубина», что является лучшим показателем в истории клуба среди иностранцев.
После встречи казанский клуб вручил Караденизу подарки — футболку с цифрой 300 и портрет турка, составленный из 140 фамилий игроков, вместе с ним выступавших за команду.
Кроме того, «Рубин» навечно закрепил за Караденизом 61-й номер.
Ранее сообщалось, что «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 29-го тура РФПЛ.