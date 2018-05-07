Смолов рассказал об эксперименте с внешностью, за который ему стыдно

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Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдор Смолов вспомнил об эксперименте с внешностью, за который ему стыдно.

«Думаю, это проколотые уши с бриллиантами в них. Всего я три раза прокалывал, но обычно только левое: в 14 и в 18 лет. А в 21 или 22 года в отпуске проколол оба уха. Вернулся домой в Саратов, вставил серьги с бриллиантами», — цитирует Смолова «Чемпионат».

Футболист заявил, что если бы он не снял серьги, то его отец перестал бы с ним общаться.

«Меня это очень удивляло: как можно перестать общаться из-за серёг? Но я их тогда, конечно, снял. Недавно наткнулся на фотографию с этими бриллиантами в ушах. Подумал: «Как можно было ещё сомневаться в том, чтобы их вынуть?!» — добавил Смолов.

Ранее британские СМИ сообщили об интересе к Смолову со стороны «Фулхэма» и «Вулверхэмптона».

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