Нурмагомедов нанесёт символический удар по мячу перед матчем «Анжи» — «Ахмат»

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нанесёт символический удар по мячу перед матчем 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между махачкалинским «Анжи» и грозненским «Ахматом».

Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ в Twitter.

Матч «Анжи» — «Ахмат» состоится 7 мая, начало — в 19:30 мск.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Анжи» Саид Абдулаев сообщил, что клуб подготовил подарок российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову по случаю завоевания им титула чемпиона UFC.

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