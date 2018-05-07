Нурмагомедов нанесёт символический удар по мячу перед матчем «Анжи» — «Ахмат»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нанесёт символический удар по мячу перед матчем 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между махачкалинским «Анжи» и грозненским «Ахматом».

Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ в Twitter. Первый удар в матче #АнжиАхмат нанесет чемпион #UFC - @TeamKhabib. Не пропустите!#нурмагомедовpic.twitter.com/7d2Eaa1SZT — РФПЛ (@rfpl) 7 мая 2018 г. Матч «Анжи» — «Ахмат» состоится 7 мая, начало — в 19:30 мск. Ранее генеральный директор махачкалинского «Анжи» Саид Абдулаев сообщил, что клуб подготовил подарок российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову по случаю завоевания им титула чемпиона UFC.