Нурмагомедов нанесёт символический удар по мячу перед матчем «Анжи» — «Ахмат»
Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ в Twitter.
Первый удар в матче #АнжиАхмат нанесет чемпион #UFC - @TeamKhabib. Не пропустите!#нурмагомедовpic.twitter.com/7d2Eaa1SZT— РФПЛ (@rfpl) 7 мая 2018 г.
Матч «Анжи» — «Ахмат» состоится 7 мая, начало — в 19:30 мск.
Ранее генеральный директор махачкалинского «Анжи» Саид Абдулаев сообщил, что клуб подготовил подарок российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову по случаю завоевания им титула чемпиона UFC.