Гендиректор «Тосно» рассказал, как обстоит ситуация с долгами футболистам

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал наложенный Российским футбольным союзом (РФС) запрет на регистрацию клубом новых игроков.

«Мы пока готовимся к финалу Кубка России. Пока в клубе нет плана по разрешению ситуации с долгами. Займёмся этим позже», — цитирует Матюшенко «Спорт-Экспресс».

9 мая «Тосно» предстоит сыграть в финале Кубка России с курским «Авангардом».

Ранее палата РФС по разрешению споров запретила «Тосно» регистрировать новых игроков.