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В оргкомитете ЧМ-2018 не выявили проблем при проведении тестовых матчей в Екатеринбурге

7 мая 2018, 13:53

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, как прошли тестовые матчи на стадионе «Екатеринбург Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Даже учитывая, что третий матч на «Екатеринбург Арене» прошёл при неполной загрузке, могу сказать, что количество сложностей при проведении тестовых матчей было минимальным. Всё прошло абсолютно чисто — и загрузка, и выгрузка. Отмечаем для себя чисто рабочие моменты, но можно с уверенностью сказать, что поводов для беспокойства нет», — цитирует Сорокина ТАСС.

«Екатеринбург Арена» приняла три домашних матча «Урала» в Российской футбольной премьер-лиге — с «Рубином» 1 апреля, со «Спартаком» 15 апреля и с «Амкаром» 6 мая.

Ранее Сорокин сообщил, что на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу в России в настоящее время продано порядка 89% от общего числа билетов.

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