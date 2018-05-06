«Рома» победила «Кальяри» в матче итальянской Серии А

«Рома» одержала победу с минимальным счётом над «Кальяри» в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол во встрече забил полузащитник римлян Дженгиз Ундер.

По итогам поединка «Рома» поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кальяри» остался на 18-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Наполи» упустил победу в матче с «Торино» в итальянской Серии А.