«Рома» победила «Кальяри» в матче итальянской Серии А
«Рома» одержала победу с минимальным счётом над «Кальяри» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол во встрече забил полузащитник римлян Дженгиз Ундер.
По итогам поединка «Рома» поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кальяри» остался на 18-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Наполи» упустил победу в матче с «Торино» в итальянской Серии А.
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