«Рома» победила «Кальяри» в матче итальянской Серии А

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«Рома» одержала победу с минимальным счётом над «Кальяри» в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол во встрече забил полузащитник римлян Дженгиз Ундер.

По итогам поединка «Рома» поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кальяри» остался на 18-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Наполи» упустил победу в матче с «Торино» в итальянской Серии А.

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