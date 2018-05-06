Президент ФСБР Мамиашвили подвёл итоги чемпионата Европы по борьбе в Каспийске

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал результат выступления российской сборной на чемпионате Европы, который прошёл в Каспийске.

«Я хочу поздравить всех российских победителей и призёров этого чемпионата, это хорошая работа. Команда справилась с серьёзной задачей в достаточно сложной эмоциональной обстановке при поддержке требовательной и знающей борьбу дагестанской публики», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Он выразил надежду, что прошедший турнир станет для россиян серьёзной площадкой в преддверии чемпионата мира в Будапеште и олимпийского отбора.

«Не менее важным результатом, чем медали, я считаю то, что каждый, кто уедет из Дагестана, сохранит в своём сердце тёплые эмоции. Мы сделали большое серьёзное дело. С какой опаской было воспринято известие о том, что чемпионат Европы проведёт Каспийск, Дагестан, Северный Кавказ, и с каким же удовлетворением все приняли то, что увидели здесь, — отношение, комфорт, гостеприимство», — добавил Мамиашвили.

Ранее тренер Тедеев заявил, что российские борцы готовились к чемпионату Европы как каторжные.

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