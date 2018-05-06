Главный тренер «Урала» Тарханов: «Амкар» всей командой выстраивал «автобусы»

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Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о причинах поражения пермскому «Амкару» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Возможно, мы перегорели. Единственное, «Амкар» хорошо защищается, и мы это знали. Они всей командой почти от начала до конца выстраивали «автобусы». Ну и в двух моментах ошиблись: сначала при угловом, а потом уже побежали все вперёд и пропустили второй. Ещё пенальти не забили — всё в одно», — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол».

Он также отметил, что тяжело играть против соперника, который ведёт в счёте.

Ранее пермский «Амкар» на выезде одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 29-го тура РФПЛ.

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