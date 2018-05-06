«Локомотив» из Лейпцига уволил двух тренеров и отстранил нескольких игроков за нацистское приветствие
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Франс-Пресс».
Один из тренеров заставил игроков продемонстрировать нацистское приветствие и сделать фотографию, которая позже была опубликована в интернете.
Местные власти начали проверку инцидента. Нацистское приветствие запрещено уголовным кодексом в Германии.
Ранее немецкий футбольный клуб «Теутония 05» из Гамбурга уволил главного тренера Берта Эма с занимаемой им должности за то, что он на пресс-конференции произнёс нацистское приветствие.