Фигурист Коляда хочет поработать с тренером чемпиона мира Натана Чена

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Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян рассказал, что россиянин Михаил Коляда изъявил желание сотрудничать с ним.

«Миша хочет приехать покататься в нашей компании, на что я дал добро, хотя не всем это разрешаю. Просто я его очень уважаю и как спортсмена, и как человека», — приводит слова Арутюняна РИА Новости.

Он отметил, что о «постоянном сотрудничестве речи не идёт».

Арутюнян является тренером действующего чемпиона мира в мужском одиночном катании, американца Натана Чена, а также его соотечественницы Эшли Вагнер, японки Марин Хонда и других фигуристов.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода к канадскому тренеру.

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