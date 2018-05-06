Фигурист Коляда хочет поработать с тренером чемпиона мира Натана Чена

Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян рассказал, что россиянин Михаил Коляда изъявил желание сотрудничать с ним.

«Миша хочет приехать покататься в нашей компании, на что я дал добро, хотя не всем это разрешаю. Просто я его очень уважаю и как спортсмена, и как человека», — приводит слова Арутюняна РИА Новости.

Он отметил, что о «постоянном сотрудничестве речи не идёт».

Арутюнян является тренером действующего чемпиона мира в мужском одиночном катании, американца Натана Чена, а также его соотечественницы Эшли Вагнер, японки Марин Хонда и других фигуристов.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода к канадскому тренеру.