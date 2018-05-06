Леброн Джеймс о своём победном броске в матче с «Торонто»: не пытайтесь повторить это дома

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Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс с юмором прокомментировал свой победный бросок под звуки сирены в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс».

«Я исполнил очень сложный бросок. Не пытайтесь повторить это дома. Я живу ради того, чтобы оказаться в ситуации, когда на последних секундах счёт равный или моя команда уступает очко», — приводит слова Джеймса ESPN.

Матч завершился победой «Кливленда» — 105:103. В активе Джеймса 38 очков, шесть подборов и семь передач. Счёт в серии до четырёх побед — 3:0 в пользу «Кавальерс».

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