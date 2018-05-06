Британские СМИ сообщают об интересе к Смолову со стороны «Фулхэма» и «Вулвэрхэмптона»

Английские футбольные клубы проявляют интерес к нападающему сборной России и «Краснодара» Фёдору Смолову.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Вулверхэмтон» и «Фулхэм», выступающие во втором английском дивизионе — Чемпионшипе, готовы побороться за россиянина. По данным издания, «Краснодар» готов отпустить своего лучшего бомбардира за £12 млн.

Ранее полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин выразил надежду, что выступление на домашнем чемпионате мира позволит его партнёрам по команде Александру Головину и Фёдору Смолову попробовать перейти в европейские клубы.