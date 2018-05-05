Сборная Чехии по хоккею в овертайме вырвала победу у Словакии на ЧМ-2018 в Дании

Сборная Чехии вырвала победу у сборной Словакии в первом матче группового этапа чемпионата мира 2018 года в Дании.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе сборной Словакии шайбы забрасывали Михал Криштоф (8-я минута) и Андрей Секера (26-я).

У чехов отличились Доминик Кубалик (22-я) и Мартин Нечас (60-я). В овертайме решающую шайбу забросил Дмитрий Яшкин (63-я).

В следующем матче Чехия сыграет с Швецией, а Словакия встретится с Швейцарией.

Ранее сборная США одержала крупную победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.