«Локомотиву» вручили чемпионский кубок РФПЛ

Московскому «Локомотиву» вручили чемпионский кубок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Кубок получил капитан «Локомотива» Ведран Чорлука. После общекомандной фотографии футболисты принялись качать главного тренера Юрия Сёмина.

Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после победы над санкт-петербургским «Зенитом» и завоевания чемпионского титула сезона-2017/18.