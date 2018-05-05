«Локомотиву» вручили чемпионский кубок РФПЛ

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Московскому «Локомотиву» вручили чемпионский кубок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Кубок получил капитан «Локомотива» Ведран Чорлука. После общекомандной фотографии футболисты принялись качать главного тренера Юрия Сёмина.

Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после победы над санкт-петербургским «Зенитом» и завоевания чемпионского титула сезона-2017/18.

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