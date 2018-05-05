В РФПЛ назвали сумму призовых, которые получит победитель чемпионата

Победитель чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2017/18 получит призовые в размере 368 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РФПЛ Сергея Прядкина.

По его словам, размер призовых для команды, занявшей второе место, составит 316 млн рублей, а коллектив, финишировавший третьим, получит 290 млн.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата РФПЛ лидирует «Локомотив», за два тура до окончания сезона опережающий «Спартак» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» и «Зенита» устроили беспорядки на трибунах во время матча РФПЛ.