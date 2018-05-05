В РФПЛ назвали сумму призовых, которые получит победитель чемпионата
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РФПЛ Сергея Прядкина.
По его словам, размер призовых для команды, занявшей второе место, составит 316 млн рублей, а коллектив, финишировавший третьим, получит 290 млн.
На данный момент в турнирной таблице чемпионата РФПЛ лидирует «Локомотив», за два тура до окончания сезона опережающий «Спартак» на четыре очка.
Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» и «Зенита» устроили беспорядки на трибунах во время матча РФПЛ.