В РФПЛ назвали сумму призовых, которые получит победитель чемпионата

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Победитель чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2017/18 получит призовые в размере 368 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РФПЛ Сергея Прядкина.

По его словам, размер призовых для команды, занявшей второе место, составит 316 млн рублей, а коллектив, финишировавший третьим, получит 290 млн.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата РФПЛ лидирует «Локомотив», за два тура до окончания сезона опережающий «Спартак» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» и «Зенита» устроили беспорядки на трибунах во время матча РФПЛ.

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