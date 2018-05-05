В сборной Франции подтвердили, что Косельни пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник английского футбольного клуба «Арсенал» Лоран Косельни не поможет сборной Франции на чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает официальный сайт французской федерации футбола.

Косельни получил серьёзную травму ахиллова сухожилия в ответном полуфинальном поединке Лиги Европы с испанским «Атлетико», в котором «Арсенал» потерпел поражение со счётом 0:1 и вылетел из турнира.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не сумел пробиться в финал Лиги Европы, уступив «Атлетико».