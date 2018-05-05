Аргентинский легионер «Зенита» Ригони назвал стадион «Санкт-Петербург» лучшим в мире

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Аргентинский полузащитник клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от выступлений на различных отечественных стадионах.

«Выделю арены «Краснодара» и ЦСКА. Знаю, что матчей чемпионата мира там не будет, но они красивейшие, удобно обустроенные, уютные и современные. В этот же ряд занесу стадион «Спартака». Он тоже ничего», — цитирует аргентинца еженедельник «Футбол».

По словам Ригони, он считает стадион «Санкт-Петербург», на котором свои домашние матчи проводит «Зенит», лучшим в мире.

«Самый эстетичный, удобный, с чудесной атмосферой. Видел ли я в Аргентине стадионы лучше? Нет. Там таких нет», — добавил он.

Ранее защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.

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