Аргентинский легионер «Зенита» Ригони назвал стадион «Санкт-Петербург» лучшим в мире
«Выделю арены «Краснодара» и ЦСКА. Знаю, что матчей чемпионата мира там не будет, но они красивейшие, удобно обустроенные, уютные и современные. В этот же ряд занесу стадион «Спартака». Он тоже ничего», — цитирует аргентинца еженедельник «Футбол».
По словам Ригони, он считает стадион «Санкт-Петербург», на котором свои домашние матчи проводит «Зенит», лучшим в мире.
«Самый эстетичный, удобный, с чудесной атмосферой. Видел ли я в Аргентине стадионы лучше? Нет. Там таких нет», — добавил он.
Ранее защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.