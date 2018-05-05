«Марсель» обсудит с УЕФА санкции за нарушение финансового фейр-плей

Руководство французского «Марселя» в мае проведёт встречу с представителями инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов.

Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, стороны обсудят санкции за нарушение французским клубом правил финансового фейр-плей.

«Марсель» не соответствует критериям УЕФА по дефициту бюджета. Клуб превысит лимит менее чем на €10 млн и поэтому попытается достичь соглашения с УЕФА.

Отмечается, что встреча должна состояться после финала Лиги Европы, который пройдёт 16 мая. «Марсель» сыграет с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что тренер «Зальцбурга» готов принять извинения российского судьи Карасёва за ошибку в полуфинале Лиги Европы по футболу.