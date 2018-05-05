Гол Классона принёс «Краснодару» победу над «СКА-Хабаровском» в матче 29-го тура РФПЛ

«Краснодар» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Виктор Классон на 45-й минуте.

На последних секундах футболисты хабаровской команды получили право на 11-метровый удар, однако момент не смог реализовать Максим Канунников.

По итогам поединка «Краснодар» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, СКА остался на последней позиции.

Ранее сообщалось, что матч РФПЛ между «Тосно» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.