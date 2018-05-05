Власти Парижа намерены заменить подиум-гёрлз на веломногодневке «Тур де Франс» молодыми спортсменами
Об этом сообщает 24heures.
Отмечается, что власти столицы Франции хотят, чтобы вместо девушек в церемониях участвовали молодые талантливые спортсмены.
«Подиум-гёрлз — признак долговременного сексистского стереотипа, который мы не хотим видеть в 2018 году», — сказала член городского совета Фадиха Мехал.
Она заявила, что в настоящее время неприемлемо ассоциировать женщин с красивыми, но глупыми девушками.
Ранее сообщалось, что россиянин Воробьёв стал победителем пролога веломногодневки «Пять колец Москвы».