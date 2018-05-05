Бышовец считает, что «Локомотив» должен стать чемпионом России после матча с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец выразил уверенность, что московский клуб станет чемпионом России после матча 29-го тура с санкт-петербургской командой.

«Сегодня у «Локомотива» есть все шансы стать чемпионом. Нужно абстрагироваться от важности этого матча и показать свой футбол — надёжность и собранность в обороне, а также грамотную атаку», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Специалист отметил, что для «Зенита» встреча не менее важна, так как команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Однако, по мнению Бышовца, на игре сине-бело-голубых скажется отсутствие защитника Бранислава Ивановича.

«Несмотря на то что ничейный результат также устраивает «Локомотив», я склоняюсь к победе железнодорожников. Сегодня «Локомотив» должен стать чемпионом России», — добавил Бышовец.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 5 мая и начнётся в 16:30 мск.

Ранее Иванович рассказал, жалеет ли он о невозвращении в «Локомотив» после карьеры в Англии.