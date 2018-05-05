Семья погибшего футболиста Астори поблагодарила общественность за поддержку

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Семья погибшего футболиста Астори поблагодарила общественность за поддержку.

«Спасибо. Это слово такое же простое и уникальное, как и сам Давиде», — приводит сообщение семьи Астори La Nazionale.

Родственники футболиста заявили, что поддержавших их людей так много, что они не могут не обратиться к ним.

«Поэтому мы благодарим вас, как это привык делать Давиде — с широкой улыбкой и крепким объятием. Спасибо от всего сердца!» — говорится в обращении.

31-летний Астори скончался 4 марта от остановки сердца.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» сделал татуировку в честь погибшего футболиста Астори.

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