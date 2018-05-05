Панов прокомментировал слухи о возможном уходе Комбарова и Глушакова из «Спартака»

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Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов поделился мнением о возможном уходе Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова из московского «Спартака» по окончании текущего сезона.

«Комбаров и Глушаков — профессиональные футболисты. Если не выполняешь требования главного тренера, снизил планку, он перестанет на тебя рассчитывать. И либо человек уходит в аренду, либо его продают и ищут ему замену. Ничего страшного в этом нет», — приводит слова Панова «Чемпионат».

Он отметил, что Комбаров и Глушаков многое сделали для «Спартака», однако рано или поздно всему приходит конец.

«Теперь тренер ищет игроков на усиление. Надеюсь, ребята встряхнутся, откинут амбиции в сторону, начнут играть на команду и станут выполнять требования Карреры», — добавил Панов.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака».

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