Сборная Дании по буллитам обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Дании одержала победу над командой Германии в первом матче группового раунда чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. На шайбы Йеспера Йенсена и Фредрика Сторма немцы ответили голами Леона Драйзайтля и Ясина Эхлиза. В овертайме команды не сумели выявить сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу сборной Дании принёс бросок Франса Нильсена. Следующими соперниками датчан станет команда США, а немцы сыграют со сборной Норвегии. Ранее сообщалось, что сборная Швеции разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею.