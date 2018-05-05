Сборная Дании по буллитам обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею
Основное время встречи завершилось со счётом 2:2.
На шайбы Йеспера Йенсена и Фредрика Сторма немцы ответили голами Леона Драйзайтля и Ясина Эхлиза.
В овертайме команды не сумели выявить сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу сборной Дании принёс бросок Франса Нильсена.
Следующими соперниками датчан станет команда США, а немцы сыграют со сборной Норвегии.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею.