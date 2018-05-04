Геркус: подписание нового контракта с Сёминым — свидетельство полной поддержки и доверия

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Команда выполнила все задачи на этот сезон и, верю, подарит всем нам праздник. Подписание нового контракта с главным тренером — свидетельство полной поддержки и доверия», — приводит слова Геркуса пресс-служба клуба.

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с Сёминым.

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