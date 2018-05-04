Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» и «Атлетика» из Бильбао по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся 22 февраля в Испании.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Атлетик» обвиняется в недостаточной организации матча, беспорядках, использовании фанатами пиротехники и бросании посторонних предметов на поле.

В свою очередь, «Спартак» обвиняется в беспорядках, использовании пиротехники и бросании на поле предметов.

Дело будет рассмотрено дисциплинарной комиссией УЕФА 31 мая.

Ранее сообщалось, что УЕФА не смог рассмотреть дело о беспорядках с участием болельщиков «Спартака» в Бильбао.