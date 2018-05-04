УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака»
Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Атлетик» обвиняется в недостаточной организации матча, беспорядках, использовании фанатами пиротехники и бросании посторонних предметов на поле.
В свою очередь, «Спартак» обвиняется в беспорядках, использовании пиротехники и бросании на поле предметов.
Дело будет рассмотрено дисциплинарной комиссией УЕФА 31 мая.
Ранее сообщалось, что УЕФА не смог рассмотреть дело о беспорядках с участием болельщиков «Спартака» в Бильбао.