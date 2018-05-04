Россиянки Ологонова и Тражукова завоевали серебряные награды ЧЕ по греко-римской борьбе
Ологонова в финале уступила спортсменке из Болгарии Биляне Дудовой. Бронзовыми призёрами стали Эмесе Барка из Венгрии и Алёна Колесник из Азербайджана.
В финале категории до 62 кг Тражукова потерпела поражение от болгарки Тайбе Юсеин. Бронзу завоевали украинка Иона Прокопевнюк и белоруска Вероника Иванова.
Ранее сообщалось, что Стальвира Оршуш стала чемпионкой Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 53 кг.