Россиянки Ологонова и Тражукова завоевали серебряные награды ЧЕ по греко-римской борьбе

Россиянки Ирина Ологонова и Инна Тражукова завоевали серебряные медали в весовых категориях до 57 кг и до 62 кг соответственно на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

Ологонова в финале уступила спортсменке из Болгарии Биляне Дудовой. Бронзовыми призёрами стали Эмесе Барка из Венгрии и Алёна Колесник из Азербайджана. В финале категории до 62 кг Тражукова потерпела поражение от болгарки Тайбе Юсеин. Бронзу завоевали украинка Иона Прокопевнюк и белоруска Вероника Иванова. Ранее сообщалось, что Стальвира Оршуш стала чемпионкой Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 53 кг.