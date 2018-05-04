Биатлонистка Глазырина подаст апелляцию на дисквалификацию

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. Я в любом случае буду судиться», — приводит слова Глазыриной РИА Новости.

Она также возмутилась решением IBU, основанном только на докладе Ричарда Макларена.

«IBU никаких фактов, доказательств не предъявило. Ничего нового. Единственное, что у них есть, — упоминание в докладе Макларена. Я буду бороться до конца, буду отстаивать свое имя», — отметила Глазырина.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать биатлонистку Екатерину Глазырину.