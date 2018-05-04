Губерниев о дисквалификации Глазыриной: весело веселье — тяжело похмелье
«Екатерина Глазырина дисквалифицирована за допинг! Два года длилось отстранение, ещё два года — дисквалификация! Весело веселье — тяжело похмелье!» — написал Губерниев в своём Instagram.
Он также считает, что можно ожидать новых «сюрпризов» от IBU.
«Ждём ещё информации, что-то мне подсказывает, будут ещё сюрпризы! Что думаете?» — предположил Губерниев.
Ранее тренер биатлонистки Глазыриной Валентина Стремоусова заявила, что не верит в виновность спортсменки.