Губерниев о дисквалификации Глазыриной: весело веселье — тяжело похмелье

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать биатлонистку Екатерину Глазырину.

«Екатерина Глазырина дисквалифицирована за допинг! Два года длилось отстранение, ещё два года — дисквалификация! Весело веселье — тяжело похмелье!» — написал Губерниев в своём Instagram.

Он также считает, что можно ожидать новых «сюрпризов» от IBU.

«Ждём ещё информации, что-то мне подсказывает, будут ещё сюрпризы! Что думаете?» — предположил Губерниев.

Ранее тренер биатлонистки Глазыриной Валентина Стремоусова заявила, что не верит в виновность спортсменки.