Тренер биатлонистки Глазыриной не верит, что спортсменка употребляла допинг

Личный тренер дисквалифицированной биатлонистки Екатерины Глазыриной Валентина Стремоусова не верит в виновность её подопечной в употреблении запрещённых препаратов.

«У нас с ней никогда не было речи о том, чтобы использовать допинг, поэтому я не верю, что Глазырина в чём-то виновата. Говорят, что допинг у неё нашли в сезоне-2013/14. Но посмотрите, как она тогда выступала, — результатов вообще никаких не было. Так что это за допинг такой был, чтобы после него так плохо выступать?» — цитирует Стремоусову ТАСС.

Она также считает, что Глазыриной нужно добиваться справедливости в суде.

«Считаю, что Глазыриной нужно идти в суд в поисках справедливости. Но для этого нужны большие деньги, насколько я понимаю. Откуда нам их взять самим?» — сказала Стремоусова.

Ранее российская биатлонистка Екатерина Глазырина была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.