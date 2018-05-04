Сборная России по хоккею внесёт в заявку на ЧМ Шалунова, Михеева, Яковлева и Трямкина

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Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильёй Воробьёвым принял решение внести в заявку на чемпионат мира нападающих Максима Шалунова и Илью Михеева, а также защитников Егора Яковлева и Никиту Трямкина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Алексея Жамнова.

В заявку ранее были внесены 17 хоккеистов. Минимальное допустимое количество спортсменов в списке на ЧМ составляет 21 человек. Вне заявки на турнир пока остаются вратарь Илья Сорокин, защитники Алексей Береглазов и нападающие Никита Гусев, Алексей Бывальцев и Никита Сошников.

Первый свой матч на ЧМ Россия проведёт против команды Франции 4 мая, начало — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России по хоккею Василий Кошечкин сыграет в стартовом составе в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против национальной команды Франции.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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