Сборная России по хоккею внесёт в заявку на ЧМ Шалунова, Михеева, Яковлева и Трямкина
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Алексея Жамнова.
В заявку ранее были внесены 17 хоккеистов. Минимальное допустимое количество спортсменов в списке на ЧМ составляет 21 человек. Вне заявки на турнир пока остаются вратарь Илья Сорокин, защитники Алексей Береглазов и нападающие Никита Гусев, Алексей Бывальцев и Никита Сошников.
Первый свой матч на ЧМ Россия проведёт против команды Франции 4 мая, начало — в 17:30 мск.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной России по хоккею Василий Кошечкин сыграет в стартовом составе в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против национальной команды Франции.