Власти Москвы рассказали о работе врачей во время ЧМ-2018

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в беседе с kp.ru рассказал о работе врачей во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

По его словам, столичные медики полностью готовы к ЧМ, в том числе прошли обучение английскому языку.

«У нас есть опыт работы и на Олимпиаде в Сочи, и во время Кубка конфедераций в прошлом году», — отметил Хрипун.

В настоящее время подготовлено около 600 специалистов.

Дополнительно к постоянным 1050 бригадам скорой помощи будут дежурить ещё 100. На крупнейших спортивных аренах откроются медицинские пункты и для болельщиков, и для спортсменов. Мобильные бригады планируется разместить на трибунах и у поля.

«Болельщиков может принять любая московская больница. Хотя у нас есть специальные клиники, выделенные для обслуживания чемпионата», — добавил Хрипун.

Ранее сообщалось, что на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России продано 89% билетов.

Также ФАН сообщало, что в центре Санкт-Петербурга могут ограничить продажу алкоголя во время ЧМ-2018.