Белорусский волейбольный клуб в следующем сезоне примет участие в чемпионате России

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Белорусский клуб «Минчанка» получил сертификат на участие в чемпионате России по волейболу среди женских команд в следующем сезоне.

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич вручил сертификат игрокам и тренерскому штабу во время чествования команды по итогам прошедшего сезона, сообщает БЕЛТА.

В сезоне-2017/18 «Минчанка» в седьмой раз стала чемпионом Белоруссии, а также вышла в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV), где проиграла турецкому клубу «Эджзаджибаши».

Ранее казанский «Зенит» обыграл одноимённый клуб из Санкт-Петербурга в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу со счётом 3:0 и стал победителем турнира.

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