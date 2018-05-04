Белорусский волейбольный клуб в следующем сезоне примет участие в чемпионате России

Белорусский клуб «Минчанка» получил сертификат на участие в чемпионате России по волейболу среди женских команд в следующем сезоне.

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич вручил сертификат игрокам и тренерскому штабу во время чествования команды по итогам прошедшего сезона, сообщает БЕЛТА.

В сезоне-2017/18 «Минчанка» в седьмой раз стала чемпионом Белоруссии, а также вышла в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV), где проиграла турецкому клубу «Эджзаджибаши».

Ранее казанский «Зенит» обыграл одноимённый клуб из Санкт-Петербурга в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу со счётом 3:0 и стал победителем турнира.