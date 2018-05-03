Кожевников: сборная России по хоккею — не проходной двор

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал вызов в сборную России на чемпионат мира некоторых игроков из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые получили мало игрового времени в своих командах.

«Состав — прерогатива тренера, и я не хочу обсуждать этот момент, переходить на персоналии и давать Воробьёву какие-то советы. Я просто не вправе это делать. Но, признаюсь, есть три-четыре хоккеиста, которых, на мой взгляд, следовало вызвать в сборную, проверить в деле, среди них игроки как «Ак Барса», так и «Салавата Юлаева». Но Воробьёв сделал свой выбор, за который отвечает», — заявил Кожевников RT.

Он отметил, что не понимает, зачем в сборную вызывали большое число хоккеистов из НХЛ, которые получали мало игровой практики в своих клубах.

 «Возникает вопрос: их что, позвали только за буквы «Н», «Х» и «Л»? Причём людей пригласили, а потом отцепили… Сборная — не проходной двор! Люди за океаном выходили на лёд на пять секунд или вообще протирали штаны на лавке, а уже в национальной команде», — добавил эксперт.

Ранее Кожевников заявил, что неудачу сборной России на ЧМ по хоккею можно будет списать на смену главного тренера.

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