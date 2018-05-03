Путин подписал указ об учреждении стипендий призёрам ОИ, достигшим пенсионного возраста
Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, серебряные призёры Игр по достижении пенсионного возраста будут ежемесячно получать 24 тыс. рублей, бронзовые — 18 тыс. рублей.
Отмечается, что если спортсмен является одновременно серебряным и бронзовым призёром Игр, то ему назначается одна стипендия за медаль более высокого достоинства.
Ранее сообщалось, что саблистки России и Франции откроют спортивную программу ПМЭФ-2018.