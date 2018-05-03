Путин подписал указ об учреждении стипендий призёрам ОИ, достигшим пенсионного возраста

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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении стипендии серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских игр, которые достигли пенсионного возраста.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, серебряные призёры Игр по достижении пенсионного возраста будут ежемесячно получать 24 тыс. рублей, бронзовые — 18 тыс. рублей.

Отмечается, что если спортсмен является одновременно серебряным и бронзовым призёром Игр, то ему назначается одна стипендия за медаль более высокого достоинства.

Ранее сообщалось, что саблистки России и Франции откроют спортивную программу ПМЭФ-2018.

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