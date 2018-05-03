На матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России продано 89% билетов

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу в России в настоящее время продано порядка 89% от общего числа билетов.

«На сегодняшний день продано 89% билетов от общего числа, уже продано 2,374 млн билетов. Из них 46% распределены между российскими болельщиками и 54% — между болельщиками из-за рубежа. Сейчас начинают работу билетные центры, поэтому это соотношение может выровняться в пользу российских болельщиков», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Он отметил, что лидерами по количеству купленных билетов являются США, Бразилия, Колумбия, Мексика и Аргентина.

«Около 20% билетов, поступивших в продажу, — это билеты четвёртой категории, доступной только для россиян. Учитывая интерес к турниру, мы можем с уверенностью сказать, что нас ожидают полные трибуны почти на всех матчах», — добавил глава оргкомитета.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.