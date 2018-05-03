Сорокин: оргкомитет примет все стадионы ЧМ-2018 до 2 июня

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что все стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, перейдут под управление комитета до 2 июня.

«Оргкомитет под руководством Аркадия Дворковича будет осуществлять проведение турнира посредством региональных центров. С 15 мая мы выйдем на ежедневные совещания. Оргкомитет принимает стадионы. Первыми будут «Лужники», а ко 2 июня мы зайдём уже на все стадионы», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент было организовано 182 визита на стадионы для представителей сборных команд, участвующих в турнире.

«Больше всех арены посещали представители сборных Германии, Англии и Португалии. Команды ещё продолжают посещать, и будет ещё около 15 визитов до чемпионата мира», — добавил глава оргкомитета.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.