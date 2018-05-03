Глава ФИФА: Россия полностью готова, чтобы принять у себя весь мир и провести ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Россия полностью готова, чтобы принять у себя весь мир и провести незабываемый праздник футбола этим летом. У нас есть команда, как в футболе. Мы работаем все вместе, и мы победим. Можете рассчитывать на меня, на ФИФА — и вместе мы сделаем этот чемпионат лучшим в истории», — приводит слова Инфантино РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России.

Ранее Инфантино отметил профессионализм оргкомитета ЧМ-2018.