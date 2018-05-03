Экс-футболист сборной Англии Фердинанд не смог получить боксёрскую лицензию

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Британский боксёрский контрольный совет отказал бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанду в получении профессиональной боксёрской лицензии.

Об этом сообщает ВВС.

Фердинанд планировал начать карьеру боксёра и вызывал на свой первый бой британцев Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Белью.

«С горечью в сердце я вешаю свои перчатки обратно на гвоздь», — сказал Фердинанд.

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