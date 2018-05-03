Экс-футболист сборной Англии Фердинанд не смог получить боксёрскую лицензию
Британский боксёрский контрольный совет отказал бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанду в получении профессиональной боксёрской лицензии.
Об этом сообщает ВВС.
Фердинанд планировал начать карьеру боксёра и вызывал на свой первый бой британцев Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Белью.
«С горечью в сердце я вешаю свои перчатки обратно на гвоздь», — сказал Фердинанд.
Ранее Нурмагомедов рассказал, как сборной России по футболу остановить Салаха на ЧМ-2018.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен