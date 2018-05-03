Директор по коммуникациям МОК заявил, что Жуков внёс значительный вклад в работу организации

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос замены главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова в организации будет решён позднее.

«Очевидно, что Россия — важный член международного спортивного сообщества. Но говорить о замене Жукова и представительстве России в МОК рано, он пока ещё остаётся главой ОКР, вернёмся к этому вопросу после выборов главы ОКР. Жуков внёс значительный вклад в работу МОК», — приводит слова Адамса ТАСС.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая. Жуков, который 2 мая объявил, что не будет участвовать в выборах, возглавляет организацию с 20 мая 2010 года.

Ранее Свищёв заявил, что для него работа с Жуковым была очень интересной, нужной и поучительной.

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