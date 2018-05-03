Видеообзор полуфинального матча Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль»

В ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов итальянская «Рома» на своём поле обыграла английский «Ливерпуль» со счётом 4:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Эдин Джеко и полузащитник Раджа Наингголан, оформивший дубль. Кроме того, полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поразил ворота своей команды.

Этого успеха «Роме», впрочем, не хватило для выхода в финал Лиги чемпионов. «Ливерпуль» обыграл итальянский коллектив по сумме двух матчей со счётом 7:6 и поспорит за титул с испанским «Реалом».

Видеообзор матча «Рома» — «Ливерпуль» доступен на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.