«Ливерпуль» стал второй командой в истории, забившей 20 мячей на выезде в одном розыгрыше ЛЧ
Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, подопечные Юргена Клоппа стали всего лишь второй командой в истории турнира, которой покорилось данное достижение.
До «Ливерпуля» забить не менее 20 мячей в выездных матчах одного розыгрыша Лиги чемпионов удавалось только испанскому «Реалу» в сезоне 2013/2014.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.