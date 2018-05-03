«Ливерпуль» стал второй командой в истории, забившей 20 мячей на выезде в одном розыгрыше ЛЧ

В ответном полуфинальном поединке футбольной Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», проигранном со счётом 2:4, английский «Ливерпуль» достиг отметки в 20 забитых мячей в выездных поединках одного розыгрыша турнира.

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, подопечные Юргена Клоппа стали всего лишь второй командой в истории турнира, которой покорилось данное достижение.

До «Ливерпуля» забить не менее 20 мячей в выездных матчах одного розыгрыша Лиги чемпионов удавалось только испанскому «Реалу» в сезоне 2013/2014.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.